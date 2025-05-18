Tekirdağ'da 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde çalışma yaptı.
Çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler Z.Ş. ve A.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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