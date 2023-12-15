Tekirdağ\'da 6 Bin 380 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

10:13 • •
Tekirdağ'da bir minibüsün farklı bölmelerine gizlenmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinde bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada farklı bölmelere yerleştirilmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
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