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Tekirdağ'da 6 Bin 380 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 6 Bin 380 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan bir minibüste yapılan aramada farklı bölmelere gizlenmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da 6 Bin 380 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
15.12.2023 - 11:06,
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Tekirdağ'da bir minibüsün farklı bölmelerine gizlenmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinde bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada farklı bölmelere yerleştirilmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 6 Bin 380 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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