Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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