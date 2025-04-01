Tekirdağ'da Araçlar Çamura Bulandı

Tekirdağ'da araçların üzeri çamurla kaplandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yağış etkisini sürdürürken, toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. İlçede araçların üstü çamurla kaplandı. Gün içinde hafif şekilde yağmur yağmaya başladı. Ardından toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Araçların üzerlerinin çamurla kaplandığı görüldü.
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