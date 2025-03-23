Tekirdağ'da Arazi Yönetimi Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Arazi Yönetimi Semineri Gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ortaklığında düzenlenen seminerde kentsel dönüşüm ve imar planı uygulamaları ele alındı. Uzman konuşmacılar, sektördeki güncel gelişmeleri ve uygulamada karşılaşılan sorunları tartıştı.

23.03.2025 10:33
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(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliği ile organize edilen "Güncel Gelişmeler Işığında Arazi Yönetimi Semineri" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, "Güncel Gelişmeler Işığında Arazi Yönetimi Semineri" gerçekleştirdi. Hasan Ali Yücel Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Harita Mühendisi Prof. Dr. Erol Köktürk, Harita Mühendisi Dr. Erdal Köktürk ve Harita Mühendisi Turgay Gültekin konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Taylan Öcalan, bu tür seminerlerin son derece faydalı olduğunu dile getirerek, sektöre olumlu etkileri olacağını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cenk Boduç, böylesine önemli bir seminere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Kentsel Dönüşüm ve İmar Planı uygulamaları konusunda alanında uzman kişilerin vereceği bilgilerin önemli olduğunun altını çizdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İsmail Gülsen de yaptığı konuşmasında TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti ve seminerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili blgiler verildi

Seminerin moderatörlüğünü gerçekleştiren Harita Mühendisi Prof. Dr. Erol Köktürk, İmar Planı Uygulamaları ve uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler verdi, asıl önemli olanın Tekirdağ'da bu konunun uygulamasında görev yapan kişilerin sorularının cevaplandırılması olduğunu söyledi. Katılımcıların sorularının önemli olduğunu dile getiren köktürk, seminerin konuşmadan çok tartışma şeklinde geçmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Harita Mühendisi Turgay Gültekin, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili kanunda yapılan son değişiklikler, bu değişikliklerin uygulamaya yansımaları, yaşanan çelişkiler ve mahkeme kararları ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Seminerin bir diğer konuşmacısı Dr. Erdal Köktürk de imar planı içerisinde yer alan maddelerin doğru açıklanması ve yorumlanması noktasında aydınlatıcı bilgiler verdi. Köktürk, uygulamada yaşanan sorunlara değinerek doğru tespit ve çalışmalarla ilgili yol gösterici bilgiler paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Arazi Yönetimi Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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