Tekirdağ'da Ata Tohumu ile Üretilen Tescilli Soğanın Hasadı Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ata Tohumu ile Üretilen Tescilli Soğanın Hasadı Başladı

Tekirdağ'da, ata tohumu ile üretilen tescilli Tekirdağ soğanının hasadı başladı. Bu yıl 4 bin 630 dekarda ekilen soğandan 5 bin 430 ton rekolte bekleniyor. Üreticiler, verimli bir hasat dönemi geçireceklerini belirtti.

03.07.2024 10:23
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Tekirdağ'daki tarlalarda, ata tohumu ile üretilen tescilli Tekirdağ soğanının hasadına başlandı.

İl genelinde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan soğan mesaisi, tarlalarda öğleye dek sürüyor.

Bu yıl Tekirdağ'da 4 bin 630 dekarda ekilen tescilli Tekirdağ soğanından 5 bin 430 ton rekolte bekleniyor. Hasat eylül ayına kadar devam edecek.

Üretici Günal Deveci, AA muhabirine soğanda verimli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi.

Tekirdağ soğanının geleneksel yöntemlerle üretildiğini aktaran Deveci, coğrafi işaretle birlikte Tekirdağ soğanının kıymetinin daha anlaşılır hale geldiğini ifade etti.

Deveci, Tekirdağ soğanını başta İstanbul olmak üzere çevre illere sattıklarını belirterek, "Tohum, ata tohumu. Babam öldü ama 1940'tan bu yana soğancılık yapılıyordu. Hala o tohumu kullanıyoruz. Burada herkeste bu döngü vardır. Herkesin tohumu devam etmektedir." dedi.

Tekirdağ soğanının yüzde 85 kuruluğa sahip olduğunu vurgulayan Deveci, bu özelliğinin onu değerli kıldığını aktardı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Ata Tohumu ile Üretilen Tescilli Soğanın Hasadı Başladı - Son Dakika

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