Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' panelinde, bağımlılık konuları ele alındı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, panelde yaptığı konuşmada bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaparken, Uyuşturucuyla mücadele konusunda kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Panelde, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, davranışsal bağımlılık ve bağımlılıkların tedavi ve rehabilitasyonları gibi konular da ele alındı.

09.07.2024 11:09
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Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Bağımlılıkla Mücadele" paneli düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin herkesin önemsemesi gerektiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda kolluk kuvvetlerinin mücadelesinin sürdüğünü ifade eden Soytürk, "Bağımlılıkla mücadele konusunda herkes çalışıyor. Bütün kurumlarımız ne kadar koordine olursa bağımlıkla mücadele o kadar verimli olur. İnternet bağımlılıkla mücadelede günümüzde çok önemli. Bununla ilgili önemli politikalar belirlenmeli ve uygulanmalı. Tütünle mücadele de bir o kadar. Sigaradan yaşanan ölümlerin önüne geçilmesi için herkesin hassasiyet göstermesi önemli."dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Cem Mutlu da dünyada 1,8 milyar sigara kullanıcısı olduğunu aktardı.

Sigaranın bir çok hastalığa yol açtığını dile getiren Mutlu, "Sigara yasal olmayan bağımlılıklara da geçişi kolaylaştıran bir ürün. Sigaranın içinde 7 binden fazla kimyasal var ve bunlardan 70 tanesi de kanserojen madde olduğu ortaya konmuş. Dünyada ölüme en çok neden olan 8 hastalıktan 6'sı sigarayla ilişkili. Solunum sistemi hastalıkları, KOAH, akciğer kanseri, kalp hastalıkları gibi hastalıklar. Kişi sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kalınca o kişide sigara için kişinin taşıdığı riskleri taşıyor." diye konuştu.

Alanında uzman kişilerin katılımcıları yaptıkları sunumlarla bilgilendirdiği panelde, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, davranışsal bağımlılık, bağımlılıkların tedavi ve rehabilitasyonları konuları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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