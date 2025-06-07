Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Değirmenaltı Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.G. ve H.Ş. bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.