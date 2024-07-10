Tekirdağ'da Biçilmiş Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika
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Tekirdağ'da Biçilmiş Buğday Tarlasında Yangın

Tekirdağ\'da Biçilmiş Buğday Tarlasında Yangın

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm tarım alanı zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

10.07.2024 16:26
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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, alevler ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 50 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde Mozopa piknik alanı yakınında bulunan biçilmiş buğday tarlasında saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana doğru ilerlemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasında alevler ormana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 50 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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