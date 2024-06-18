Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.
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