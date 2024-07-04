Tekirdağ'da bir tarlada erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tarlada erkek cesedi bulundu.
Belediye ekipleri, Nazım Sav Caddesi'ndeki tarlada temizlik çalışması yapacağı sırada bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, 60 yaşındaki R.İ'nin öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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