Tekirdağ'da Çocuk Çalıştayı: Hayalimizdeki Tekirdağ - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çocuk Çalıştayı: Hayalimizdeki Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Hayalimizdeki Tekirdağ' çalıştayında, 11 ilçeden gelen çocuklar kentlerinin geleceği hakkında fikirlerini paylaştı. Çalıştaya katılan çocuklar, hayallerini ve beklentilerini ifade ederek bir 'Çocuk Bildirgesi' oluşturdu.

20.04.2025 11:04  Güncelleme: 12:23
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(TEKİRDAĞ) - 11 ilçeden gelen çocuklar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ana binasında düzenlenen çocuk çalıştayında bir araya geldi. Geleceğin sahipleri, kentlerinin nasıl bir yer olmasını istediklerini tartıştı; fikirlerini ortaya koydu. Çalıştayın sonuç bildirgesi, 23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e sunulacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 11 ilçeden gelen çocukların katılımıyla düzenlenen "Hayalimizdeki Tekirdağ" Çocuk Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, kentte bugüne kadar yapılan ilk çocuk temalı planlama oturumu olarak kayda geçti.

"Hayalimizdeki Tekirdağ" Çocuk Çalıştayı'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bugünün çocuklarının sadece geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de öznesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada aslında milletimizin kaderini kendi ellerine aldığı, egemenliğin halka – yeniden olması gereken ellere – teslim edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir aradayız. Bunun hem gururunu hem de büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yüceer, şunları söyledi:

"Bugünkü çalıştayda gerçekleştirdiğimiz şey, sizin fikirlerinizi, hayallerinizi, Tekirdağ'a dair beklentilerinizi duymaktır. Parklardan çevreye, eğitimden güvenliğe kadar sizin gözünüzle bir Tekirdağ göreceğiz. Bugün çıkan fikirler bizim yol haritamız olacak. Bizim hayalimiz, sadece çocukların dinlendiği değil; çocukların konuştuğu, karar verdiği, katıldığı bir Tekirdağ'dır. ve bu hayali bugün ve sonrasında sizlerle birlikte hayata geçireceğiz."

Günün sonunda çocuklar, masalarında tartıştıkları fikirleri yazılı hale getirdi. Ortaya çıkan belgeler birleştirilerek bir "Çocuk Bildirgesi" haline getirilecek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Candan Yüceer'e sunulacak.

Yüceer, konuşmasını "Ben sizlerin Candan Ablası, Candan Başkan'ı olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım sizler de benden mutlusunuzdur. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum" diyerek tamamladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Çocuk Çalıştayı: Hayalimizdeki Tekirdağ - Son Dakika

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