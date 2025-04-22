Tekirdağ\'da Deniz Dibi Temizliği

Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları ile Okyanus Su Sporları Kulübü üyeleri, denizde dip temizliği yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta kapsamında dikkati çeken etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Marmara Denizi'nin temiz tutulması adına çaba sarf ettiklerini belirten Karaküçük,"Mavi gözlü şehrimizin göz bebeği Marmara Denizi'mizin kıyısında turizmin önemli unsuru olan deniz turizmini canlandırmak ve sosyal sorumluluk anlamında deniz temizliği etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Karaküçük, etkinlikte emeği olanlara teşekkür etti.

Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığında sergilendi.