Tekirdağ'da Denizde Plankton Nedeniyle Renk Değişimi Devam Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Denizde Plankton Nedeniyle Renk Değişimi Devam Ediyor

Tekirdağ\'da Denizde Plankton Nedeniyle Renk Değişimi Devam Ediyor

Tekirdağ'da denizin bazı bölgelerinde mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) neden olduğu renk değişimi devam ediyor. Havaların ısınmasıyla sıklığı artan renk değişiklikleri yaklaşık 10 gündür Tekirdağ'da sahilde yer yer görülüyor. Plankton çoğalması nedeniyle balıkçı barınağında da görülen renk değişimi bölgede yaklaşık 20 metrekarelik denizin rengini turuncuya çevirdi. Deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu belirten uzmanlar, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını vurguladı.

04.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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Tekirdağ'da denizin bazı bölgelerinde sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) neden olduğu renk değişimi devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla sıklığı artan renk değişiklikleri yaklaşık 10 gündür Tekirdağ'da sahilde yer yer görülüyor.

Teknelerin çekilmesi nedeniyle durgun alan oluşan balıkçı barınağında da görülen plankton çoğalması bölgede yaklaşık 20 metrekarelik denizin rengini turuncuya çevirdi.

Renk değişikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.

Plankton çoğalmasının ve küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından olduğunu anlatan Şirin, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

Vatandaşlardan Derya Pehlivanoğlu da denizin turuncuya dönüşmesinin dikkatini çektiğini söyledi.

Balıkçı barınağında görülen renk değişimini herkes gibi fotoğrafladığını aktaran Pehlivanoğlu, görüntünün ilginç geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Denizde Plankton Nedeniyle Renk Değişimi Devam Ediyor - Son Dakika

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