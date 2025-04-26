Tekirdağ'da Dolu ve Sağanak Yağış

Tekirdağ dolu ve sağanak etkili oldu: Dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış, bazı bölgeleri beyaza bürürken, yollar adeta kaygan bir zemine döndü. Yağış sonrası yolları kaplayan dolu taneleri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye çalışırken, bölgedeki vatandaşlar yaşanan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Dolu yağışının etkili olduğu alanlarda maddi hasarın oluşup oluşmadığı konusunda çalışmalar sürüyor.