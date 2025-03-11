Tekirdağ'da Fuhuş ve Kumar Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da Fuhuş ve Kumar Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonlarda 4 kişi fuhuş suçundan tutuklandı, 26 kişiye kumar oynamaktan 240 bin 422 lira ceza kesildi.

11.03.2025 05:27  Güncelleme: 07:16
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TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmanın ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçu kapsamında belirlediği adreslere 4 operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuyla ilgili 5 operasyon düzenleyen polis, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Fuhuş ve Kumar Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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