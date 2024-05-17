Tekirdağ'da Genç Kızılay Gönüllüleri Çocukları Mutlu Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Genç Kızılay Gönüllüleri Çocukları Mutlu Ediyor

Tekirdağ\'da Genç Kızılay Gönüllüleri Çocukları Mutlu Ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, Genç Kızılay gönüllülerine üye olarak alışveriş merkezi önünde ve parklarda yüz boyama etkinliği düzenleyerek çocukların mutlu zaman geçirmelerini sağlıyor. Haftada bir gün gerçekleştirilen etkinliğe aileler de destek veriyor. Öğrenciler, çocukları mutlu etmek ve Kızılay'ı tanıtmak amacıyla yüz boyama etkinliğini okul bitene kadar sürdüreceklerini belirtiyor.

17.05.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Genç Kızılay gönüllülerine üye bir grup üniversiteli, alış veriş merkezi önünde ve parklarda küçük çocukların yüzlerini renkli kalemlerle boyayarak mutlu zaman geçirmelerini sağlıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi 8 genç, yaklaşık 2 ay önce Genç Kızılay gönüllülerine üye oldu.

Ardından "gönüllülük çalışmaları" dersi kapsamında renkli kalemler alarak Tekira AVM önüne ve sahildeki parklara giden gençler, buradaki çocukların yüzlerini boyayarak keyifli anlar yaşamalarını sağlıyor.

Haftada bir gün 2 saat gerçekleştirilen yüz boyama etkinliğine aileler de destek veriyor.

Öğrencilerden Zehra Kanat, yaptığı açıklamada, yüz boyama etkinliğini çocukları mutlu etmek ve Kızılayı tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüzü boyanan çocukların mutlu anlar yaşadıklarını aktaran Kanat, "Yüz boyama etkinliğini okul bitene kadar sürdüreceğiz. Bazı çocuklar ilk başta bizden çekiniyor ancak diğer kardeşleri boyatınca onlar da gelip boyatıyorlar. Bazı anneler de ilk başta soğuk davranıyor ancak çocuklarının mutluluklarını görünce onlar da bize teşekkür edip yardımcı oluyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Genç Kızılay Gönüllüleri Çocukları Mutlu Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Genç Kızılay Gönüllüleri Çocukları Mutlu Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement