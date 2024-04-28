Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarında yağışın durmasını bekledi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış - Son Dakika
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