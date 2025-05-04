Tekirdağ'da Hıdırellez Coşkusu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Hıdırellez Coşkusu

Tekirdağ\'da Hıdırellez Coşkusu

Tekirdağ'da düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde ateşten atlama ritüeli ve yöresel lezzetler sunuldu.

04.05.2025 18:35
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Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi ile Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğince Gaziköy Mahallesi'nde düzenlenen program halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başladı.

Daha sonra Hıdırellez ateşi yakıldı, aileler çocuklarıyla ateşten atlama ritüelini gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in en güzel Tekirdağ'da kutlandığını söyledi.

Hıdırellez şenliklerinin insanların doyasıya eğlendiği etkinlikler olduğunu ifade eden Yüceer, insanların tutacağı dileklerin kabul olmasını temenni etti.

Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı da bu tür etkinliklerin insanları bir araya getiren önemli programlar olduğunu dile getirdi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise bu sene şenliğin ikincisinin düzenlendiğini aktararak, şenliği bundan sonra her yıl düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adnan Kutman ve mahalle muhtarı Ali Altıntaş da programda konuşma yaptı.

Hazırlanan yemeklerin ikram edildiği programda, yöresel ürün stantları da kuruldu.

Kaynak: AA

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