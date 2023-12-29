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Tekirdağ'da İnşaattan Düşen Stajyer Öğrenci Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da İnşaattan Düşen Stajyer Öğrenci Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaatta çalışan 15 yaşındaki stajyer öğrenci, dengesini kaybederek zemin katta düştü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenci, ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ\'da İnşaattan Düşen Stajyer Öğrenci Ağır Yaralandı
29.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:27
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen stajyer öğrenci ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eren Sokak'taki inşaatın birinci katında çalışan B.E. (15) dengesini kaybetmesi sonucu zemin katta düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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