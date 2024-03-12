Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çerkezköy ilçesinde kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi veren ekipler, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı. Ayrıca dolandırıcılık konularında da bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

12.03.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Çerkezköy ilçesinde kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler kadınlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Öte yandan ekipler, dolandırıcılık konularında da bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Jandarma, KADES, Çocuk, Güvenlik, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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