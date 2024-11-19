Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ayvacık Mahallesi'nde kaçak kazı yapan R.K., Y.Ö. ve N.T'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?