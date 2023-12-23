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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 210 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 210 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan aramalarda 210 bin makaron, 519 paket gümrük kaçağı sigara, 150 kilogram kıyılmış tütün, 43 elektronik sigara ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da Kaçakçılık Operasyonunda 210 Bin Makaron Ele Geçirildi
23.12.2023 - 11:19,
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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 210 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

Ekipler, 180 bin makaron, 519 paket gümrük kaçağı sigara, 150 kilogram kıyılmış tütün, 43 elektronik sigara ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 210 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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