Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde 150 kişiye aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.
KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da KADES Eğitimi - Son Dakika
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