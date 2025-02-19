Tekirdağ'da kar yağışı başladı
TEKİRDAĞ - Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ şehir merkezinde öğleden sonra kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte sıcaklıkların düşmesiyle birlikte aniden başlayan kar yağışı, kısa sürede araçların üstünü beyaza bürüdü. Kar yağışı vatandaşları sevindirirken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
Trafik ekipleri sürücüleri kara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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