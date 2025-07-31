Tekirdağ'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

1) TEKİRDAĞ'DA DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan S.İ.'yi (14) arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkisinde dün akşam saatlerinde A.Y. isimli kız çocuğu ile birlikte S.İ. ve O. A .(14), serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde O.A. kendi imkanıyla kıyıya çıkarken, S.İ. ile A.Y., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren A.Y.'yi denizden baygın halde çıkardı. Kıyıda ilk müdahalesi yapılan A.Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgalarla sürüklenerek kaybolan S.İ.'yi bulmak için yaklaşık 40 kişilik ekip, karadan ve denizden arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 bot ile Emniyet Müdürlüğü'ne ait 1 bot deniz yüzeyinde tarama faaliyetlerine katılırken, kurbağa adamlar tüplü dalışlarla su altını taradı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına, sabahın erken saatlerinde yeniden devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipler, denizde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Karadan da yaklaşık 30 kişilik AFAD ekibi, kıyı şeridinde detaylı tarama çalışması yapıyor. Arama çalışmalarında hem deniz yüzeyi hem de su altı detaylı şekilde inceleniyor. Kaybolan S.İ.'nin yakınları, olay yerinde umutlu bekleyişini sürdürüyor.

ÜÇ İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan bölgedeki fırtına nedeniyle 3 ilçe kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Süleymanpaşa, Marmarereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girmenin yasak olduğu duyuruldu.

SAHİLLERE KIRMIZI BAYRAK ASILDI

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine kırmızı bayrak asıldı. Marmarereğlisi ilçesinde sahilde bazı vatandaşların yasağa uyduğu görülürken, bazı vatandaşlar da denize girmeye devam etti.

'DOĞRU BİR KARAR'

Ailesi ile birlikte denize gelen Erkan Oğuz kararın son derece önemli olduğunu belirterek, "Valiliğin aldığı karar doğru bir karar. Denize girdiğimizde kum ayağımızın altından kayıyordu. Arkadaşlarda zaten bizi uyardı, bu nedenle doğru bir karar. Denetimde olan bölgelerde zaten girilmemesi gerekiyor. İsteyen giriyor, istemeyen girmiyor ama biz karara uyacağız ve girmeyeceğiz" dedi.