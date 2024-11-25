Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Oktay Türkoğlu idaresindeki 39 AG 823 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki 59 S 9294 plakalı işçi taşıyan midibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Türkoğlu ile midibüsteki 5 işçi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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