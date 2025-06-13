Tekirdağ'da Kiraz Rekoltesi Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Kiraz Rekoltesi Beklentisi

13.06.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bu yıl 3 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor. TARSİM sigortası önemli vurgusu yapıldı.

TEKİRDAĞ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, kirazda bu yıl 3 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Tekirdağ'da adına bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri devam ederken, bir yandan da üretici kiraz hasadını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kiraz hasadının sürdüğü bölgeleri ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. Tekirdağ'da 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını belirten Aksoy, "Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz başta olmak üzere inşallah 3 bin tona yakın pazara sürmüş olacağız. Geçen yıl 3 bin 500 ton bir kirazımız olmuştu. Bu yıl 500 tonluk bir eksiğimiz olabilir ama kalite noktasında geçen yıldan daha iyi durumdayız. Çünkü bu seneki meyveler daha seyrek ve daha bakımlı. Dolayısıyla bu seneki verimimiz geçen yıla oranla daha iyi. İnşallah bereketli bir yıl geçmiş olacak, fiyat noktası da üreticimizi memnun edecek durumda. Özellikle sofralık çeşitlerimizde bir problemimiz yok. Sanayiye giden Altıparmak kirazı dediğimiz kirazlarımızda, fiyatları da iyi noktada. Bu sene bizim ilimiz bir problem yaşamadan inşallah üretime devam edecek" dedi.

'TARSİM SİGORTASI ÇİFTÇİYİ KURTARAN SİSTEM'

Çiftçilerin yaşanabilecek doğa olaylarına karşın TARSİM sigortası yaptırmasını öneren Aksoy, "İlimizde TARSİM sigortalılık oranı yüksek ama çiftçilerimizin büyük bir kısmı hala TARSİM'in öneminin farkında değil. Türkiye'deki, Trakya'daki ve özellikle Tekirdağ'daki bütün çiftçilerimize TARSİM konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen TARSİM sigortalarınızı yaptırın. Çünkü biz açık alanda üretim yapan bir sistemde çalışıyoruz, dolu, sel, sıcaklık, don olayları. Açık alanda çalıştığımız için ürünlerimizi etkileyecektir, devletimizin yüzde 70 sigortaya verdiği bir katkı var. Bu TARSİM sigortasını da değerlendirerek lütfen bu işlemlerinizi yapın. Çünkü çiftçimizi koruyacak olan sistem TARSİM sigortası" diye konuştu.

Kiraz üreticisi Vedat Ataç, sene başında don olmasına rağmen verim ve kaliteden memnun olduklarını belirterek, "Bu sene kalite yüksek oldu, kalibre büyüdü. Alanımız 8 dönüm, 200'e yakın kiraz ağacım var. Bu seneki hasattan memnunum" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Mehmet Aksoy, Çiftçilik, Tekirdağ, Festival, Ekonomi, Güncel, Tarım, Kiraz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kiraz Rekoltesi Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bulutlara komşu“ 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor "Bulutlara komşu" 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
İsmail Kartal Persepolis’e Süper Lig’den transfer istiyor Çok sürpriz bir isim İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer

14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:30
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:15
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
20:08
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:47
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
19:27
Emre Mor’dan sürpriz transfer
Emre Mor'dan sürpriz transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 15:35:31. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kiraz Rekoltesi Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.