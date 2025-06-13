Tekirdağ'da Kiraz Rekoltesi Beklentisi

TEKİRDAĞ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, kirazda bu yıl 3 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Tekirdağ'da adına bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri devam ederken, bir yandan da üretici kiraz hasadını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kiraz hasadının sürdüğü bölgeleri ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. Tekirdağ'da 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını belirten Aksoy, "Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz başta olmak üzere inşallah 3 bin tona yakın pazara sürmüş olacağız. Geçen yıl 3 bin 500 ton bir kirazımız olmuştu. Bu yıl 500 tonluk bir eksiğimiz olabilir ama kalite noktasında geçen yıldan daha iyi durumdayız. Çünkü bu seneki meyveler daha seyrek ve daha bakımlı. Dolayısıyla bu seneki verimimiz geçen yıla oranla daha iyi. İnşallah bereketli bir yıl geçmiş olacak, fiyat noktası da üreticimizi memnun edecek durumda. Özellikle sofralık çeşitlerimizde bir problemimiz yok. Sanayiye giden Altıparmak kirazı dediğimiz kirazlarımızda, fiyatları da iyi noktada. Bu sene bizim ilimiz bir problem yaşamadan inşallah üretime devam edecek" dedi.

'TARSİM SİGORTASI ÇİFTÇİYİ KURTARAN SİSTEM'

Çiftçilerin yaşanabilecek doğa olaylarına karşın TARSİM sigortası yaptırmasını öneren Aksoy, "İlimizde TARSİM sigortalılık oranı yüksek ama çiftçilerimizin büyük bir kısmı hala TARSİM'in öneminin farkında değil. Türkiye'deki, Trakya'daki ve özellikle Tekirdağ'daki bütün çiftçilerimize TARSİM konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen TARSİM sigortalarınızı yaptırın. Çünkü biz açık alanda üretim yapan bir sistemde çalışıyoruz, dolu, sel, sıcaklık, don olayları. Açık alanda çalıştığımız için ürünlerimizi etkileyecektir, devletimizin yüzde 70 sigortaya verdiği bir katkı var. Bu TARSİM sigortasını da değerlendirerek lütfen bu işlemlerinizi yapın. Çünkü çiftçimizi koruyacak olan sistem TARSİM sigortası" diye konuştu.

Kiraz üreticisi Vedat Ataç, sene başında don olmasına rağmen verim ve kaliteden memnun olduklarını belirterek, "Bu sene kalite yüksek oldu, kalibre büyüdü. Alanımız 8 dönüm, 200'e yakın kiraz ağacım var. Bu seneki hasattan memnunum" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,