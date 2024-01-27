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Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk Başkanlığında Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk Başkanlığında Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında kış tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kentte meydana gelebilecek kar yağışı ve don olaylarında oluşabilecek zararların önlenmesi ve müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılması konuları ele alındı. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, AFAD İl Müdürü ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Tekirdağ\'da Vali Recep Soytürk Başkanlığında Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
27.01.2024 - 09:41,
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Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda, kentte meydana gelebilecek kar yağışı ve don olaylarında muhtemel zararların önlenmesi, azaltılması ve müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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