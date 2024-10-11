Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikası Yangını

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1) TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çerkezköy ilçesinde Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir kozmetik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, fabrikadan patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Görüntü dökümü

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-Fabrikadaki yangın

-Alevlerden detaylar

-Tesis saran alevler

-Ekiplerin müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ,

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2) 'KADINA ŞİDDET' VE BİRÇOK SUÇTAN 25 YIL HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİYİ KADIN POLİSLER YAKALADI

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kadına şiddet başta olmak birçok suçtan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan S.A. (44), yaşanan takip ile kadın polisler tarafından yakalandı.

İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması adına ilçenin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, polis ekiplerini gören bir şüpheli kaçmaya başladı. Harekete geçen polisler şüpheliyi yakalamak için takibe aldı. Şüpheli bir süre sonra kadın polisler tarafından yakalandı. S.A. isimli şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında kadına şiddet başta olmak üzere tehdit, şantaj, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Kadın polislerin kelepçe taktığı S.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. S.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.