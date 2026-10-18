Tekirdağ\'da lodostan balıkçılar denize açılamadı, 6 şilep ve tanker demirledi

Tekirdağ'da lodostan balıkçılar denize açılamadı, 6 şilep ve tanker demirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos deniz ulaşımını aksatıyor. Lodos nedeniyle 6 şilep ve tanker kent açıklarına demirledi, balıkçılar bugün denize açılamadı; kentte hava sıcaklığı 16 derece ölçüldü.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.
Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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