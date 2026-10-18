Tekirdağ\'da lodostan balıkçılar denize açılamadı, 6 şilep ve tanker demirledi

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.