Tekirdağ'da Ölü Yunus Bulundu
Süleymanpaşa'da sahilde yürüyüş yapanlar ölü bir yunus buldu, belediye ekipleri müdahale etti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Kumbağ Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran yunusu fark etti.
Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Ölü yunus, incelemenin ardından ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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