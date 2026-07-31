Tekirdağ\'da Orman Yangını Tedbirleri Toplantısı

Tekirdağ'da, artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen yangın riskine karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı Orman Yangınları Tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen toplantıda, hava sıcaklıklarının artması ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin yükseldiği değerlendirildi.

Toplantıda, olası yangınların önlenmesi ve çıkabilecek yangınlara en kısa sürede müdahale edilerek zararın en aza indirilmesine yönelik tedbirler görüşüldü.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara karşı alınan önlemlerin artırılması görüşülüp, ilgili kurumların hazırlıkları gözden geçirildi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında düzenlenen toplantıya, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik ile Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan katıldı.