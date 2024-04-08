Tekirdağ'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Tekirdağ Otopark ve Ulaşım İşletmeciliği (TEKULAŞ) tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.
Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için Valilik önünden belirli saatlerde ücretsiz otobüs kaldırılacak.
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 200 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Anadolu'ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor. Tatilin 3'üncü gününde İstanbul'un Anadolu'ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akıcı seyrediyor. Sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü tercih etmeleri ulaşım rahat sağlanmasında etkili oldu.
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Senarist, yönetmen, oyuncu ve yapımcı Gani Rüzgar Şavata, İki Gözüm Ahmet: Sürgün filminin yönetmeni olarak Ahmet Kaya'nın saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şavata, Ahmet Kaya'nın taşlanmasında kendini suçlu hissettiğini ve o gece barış sağlanabilirdi ya da ikisinin de ölebileceğini söyledi. Ayrıca, derin güçlerin Ahmet Kaya'yı yurtdışına çıkarmak istediğini ve bunun için evini, arabasını ve ofisini kurşunladıklarını iddia etti.
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