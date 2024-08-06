Tekirdağ\'da Renkli Tarlalar Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi

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Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen kanola, lavanta ve ayçiçek tarlaları sezon boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan sarı ve mor tarlalar mayıs ayı başından temmuz ayı sonuna kadar vatandaşlardan ilgi gördü.

Yakın ülkelerden ve illerden gelenler lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

Sezon boyunca çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçirdi.

Ziyaretçilere renkli bir rota sunan tarlalar, sezon boyunca vatandaşların uğrak noktası oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri haline gelen kanola, ayçiçeği ve lavanta tarlalarının, kentin turizmine katkı sağladığını söyledi.

Kentte doğayla iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyenlerin renkli tarlaları sık sık ziyaret ettiğini anlatan Hacıoğlu, "Tekirdağ yılın her mevsiminde farklı renkleriyle adeta doğal stüdyo özelliğiyle yerli, yabancı turist ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Başta fotoğraf sanatçıları olmak üzere anılarını biriktirip geleceğe aktarmak isteyen ziyaretçilerimiz renk cümbüşünü hatıralarına kazıdı." dedi.

Hacıoğlu, kentteki renkli tarlaların turizme önemli katkı sağladığını aktararak, her yıl binlerce kişiyi ağırladığını dile getirdi.

Çok sayıda ziyaretçinin renkli tarlaları görmek ve kentin güzelliklerinin tadını çıkartmak için bölgeye geldiğini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Mayıs ayının başı itibari ile sapsarı kanola tarlalarının zarif güzelliği yemyeşil buğday tarlaları ile birleşince fevkalade bir görünüme sahip oldu. Haziran ayında mosmor lavanta tarlaları ve temmuz ayında sapsarı ayçiçeği tarlalarıyla bütünlük sağlayarak görsel bir şölen haline geldi. Tarihi Selanik yolu üzerinde bulunan Tekirdağ bu görsel şölenleri izlemek için gelenlerle doldu taştı. Bütün bu renk tonları masmavi Marmara Denizi ile bütünlük sağlayınca seyrine doyum olmayan güzellikler ortaya çıktı."