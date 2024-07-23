Tekirdağ'da rögar taştı, caddeyi su bastı - Son Dakika
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Tekirdağ'da rögar taştı, caddeyi su bastı

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Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış, rögar kapaklarının taşmasına ve cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Bu durum trafik akışını olumsuz etkilerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su baskınları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı ve vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

23.07.2024 19:16
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Tekirdağ'da rögar taştı, caddeyi su bastı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle bazı bölgelerde rögar kapakları taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ şehir merkezinde yaşanan bu durum, trafik akışını olumsuz etkilerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su baskınları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, vatandaşlar ise su birikintilerinden dolayı yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ\'da rögar taştı, caddeyi su bastı
Kaynak: İHA

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