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Tekirdağ'da rögar taştı, caddeyi su bastı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle bazı bölgelerde rögar kapakları taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ şehir merkezinde yaşanan bu durum, trafik akışını olumsuz etkilerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su baskınları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, vatandaşlar ise su birikintilerinden dolayı yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.