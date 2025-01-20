Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan R. A'nın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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