Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan R. A'nın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.