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Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise şemsiyelerini açarak yollarına devam etti. Sağanak yağışın cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olduğu gözlemlenirken, trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşandı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyu sürebileceği konusunda vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.