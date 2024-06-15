Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar binaların altında yağıştan korunmaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting yapacağı alana girmek için hazırlık yapan vatandaşlar yağmur altında kaldı.

15.06.2024 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin bir çok noktasında su biriktiklerine sebep olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağışın Hayrabolu ilçesinde miting yapacak olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting yapacağı saatin öncesine denk gelmesiyle miting alanına girmek için hazırlık yapan vatandaşlar adeta sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşlar miting alanında dağıtılan yağmurluklar ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar binaların çatılarının altında bekledi.

Kaynak: İHA

Sağanak Yağmur, Özgür Özel, Hayrabolu, Tekirdağ, Hava Durumu, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 04:19:43. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement