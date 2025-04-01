Tekirdağ'da Sağanak Yağış Sorun Yarattı

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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