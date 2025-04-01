Tekirdağ'da Sağanak Yağış Sorun Yarattı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Sorun Yarattı

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Süleymanpaşa'da etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve trafik sorununa neden oldu.

01.04.2025 02:51
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Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA

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