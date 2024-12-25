Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ\'da Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma, 2.471 litre sahte içki ile 11 kişiyi gözaltına aldı.

25.12.2024 11:17
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 bin 471 litre sahte içki ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak satışının önlenmesine yönelik il genelinde uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında, 148 personelin katılımıyla 92 içkili mekan, 91 büfe, 158 bakkal ve 52 kahvehane kontrol edildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 471 litre sahte içki, 630 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve hangi döneme ait olduğu tespit edilemeyen 6 sikke ele geçirildi.

Uygulamalar kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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