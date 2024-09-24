Tekirdağ\'da Sahte Para Operasyonu

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Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde bir esnafa 100 lira sahte para verildiği ve şüphelilerin daha sonra ilçeden otomobille ayrıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plakasını belirlediği ve takibe aldığı otomobili Çorlu ilçesinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 23 bin lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.