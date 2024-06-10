Tekirdağ'da Sosyal Medya Üzerinde Kendisini Jandarma Personeli Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sosyal Medya Üzerinde Kendisini Jandarma Personeli Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinde jandarma teşkilatının imajını kötü bir şekilde sergileyen paylaşımlar yapan ve jandarma kıyafeti giyerek araçları durduran şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10.06.2024 17:03
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Tekirdağ'da sosyal medya üzerinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve jandarma kıyafeti giyerek araç durduran şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir sosyal medya hesabında jandarma teşkilatının imajını ve kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
V.A'nın sosyal medyadan kendisini jandarma olarak tanıttığı, jandarma kıyafeti giyerek araçları durdurduğu videoları paylaştığı belirlendi.
Gözaltına alınan V.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'da Sosyal Medya Üzerinde Kendisini Jandarma Personeli Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sosyal Medya Üzerinde Kendisini Jandarma Personeli Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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