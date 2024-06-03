Tekirdağ'da Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Döküldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Döküldü

Tekirdağ\'da Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Döküldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yaklaşık 12 bin litre mazot denize döküldü. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede denize 12 bin litre mazotun döküldüğü tespit edildi. Tekirdağ Liman Başkanlığı, denizin kirlenmesine neden olan firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı.

03.06.2024 17:55
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, bir akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yaklaşık 12 bin litre mazot denize döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Kamaredere Mahallesi'nde bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu.

Yan yatan tankerden denize mazot dökülmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot döküldüğü belirlendi.

Tekirdağ Liman Başkanlığınca, denizin kirlenmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Çevre, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Döküldü - Son Dakika
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