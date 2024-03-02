Tekirdağ\'da tarihi eser niteliğinde 7 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Saray ilçesinden bir evde arama yaptı.
Aramada 7 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde şüphe üzerine N.Ö'yü durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Çerkezköy'de 125 elektronik sigara ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 125 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 125 elektronik sigara buldu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin E.B. ve E.U. olduğunu tespit etti. Hamile olan ve 31 suçtan kaydı bulunan E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli E.U'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'deki Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok da büyük bir para harcandığını ve toplamda 1 milyar lirayı geçen bir projeleri olduğunu belirtti. Özhaseki, bölgenin turizm destinasyon merkezi olacağını ve çalışmaların iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Blount'u makamında ağırladı.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabında yer alan fotoğrafların İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti. Maliki, AA çalışanlarına hayatlarını riske atarak bu fotoğrafları elde etmeleri için teşekkür etti ve İsrail'in suçlarını hatırlatıcı olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Maliki, Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik tutumunu eleştirerek, Batı'nın hala sömürgecilik döneminde yaşadığını ve Filistin halkının hayatının önemsiz görüldüğünü ifade etti. Maliki, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu belirtti ve Gazze'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini vurguladı.
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Değer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şubat ayında bölgenin ihracatının 985,1 milyon dolar olduğunu ve Gaziantep'in ihracatının ise 863,6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kileci, depremlerin ardından bölgenin dayanışma azmiyle ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başladığını vurguladı. Ayrıca, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca, işletmelere tütün mamulleri tüketimi ve mesul müdür belgesi eksikliği nedeniyle tutanak tanzim edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuva, 9 kadın ve 7 erkek takımın mücadelesiyle gerçekleşti.
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