Tekirdağ'da Tarım Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Tarım Toplantısı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, üretim planlaması ve destekleme modeli hakkında bilgi verdi.

11.10.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, tarım temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretim planlarının 3 yıllık süreci kapsadığını belirtti.

Tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modellerinin çiftçiler için büyük avantajlar sağlayacağına inandıklarını anlatan Bağcı, "Buradaki amacımız arazilerin etkin kullanımı. Arazilerin etkin kullanımı içerisinde hem verimlilik, hangi arazinin neyin daha iyi yetişebileceği var." dedi.

Bağcı, arazilerin, suyun ve üretim planlamasının birlikte hareket eden bir unsur olarak gördüklerini belirtti.

Dünyadaki kaynakların kullanımı, iklim değişimi, jeopolitik riskler, savaşlar ile büyük afetler nedeniyle yeni kararların alınmasını gerektirdiğini vurgulayan Bağcı, "Biz artık neyin nerede ve ne kadar üretileceğini planlayacağız. Bunu sadece bitkisel olarak düşünmeyelim. Bu, hayvansalda da böyle. Bir besi veya süt işletmesinin nerede olması lazım? Bir kanatlı işletmesinin nerede olması lazım? Tarım, hayvancılık ve su ürünlerini içerecek. Tarımsal üretim planlamasında bizim yaklaşımımız daha çok yönlendirici, öngörülebilir, seçici, katılımcı, suyu ve toprağı merkeze alan bir planlama düşünüyoruz. Sürece öyle başladık."diye konuştu.

Bağcı, 2050 yılında artan nüfusla birlikte gıda ve suya talebin artacağını vurguladı.

Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Bağcı, son 20 yılda yapılan yeni barajlar ve sulama tesisleriyle bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de kentin verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Tekirdağlı çiftçilerin teknolojiyi yakından takip ettiğini aktaran Soytürk, Tekirdağ'ın teknolojik tarım aletlerini dünyaya ihracat yapan tarım makine sektörüne sahip olduğunu belirtti.

Toplantıda daha sonra Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, slayt sunumu eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Ahmet Bağcı, Çiftçilik, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Tarım Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:56 Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 15:57:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tarım Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.