Tekirdağ'da Tarım Toplantısı

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Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, tarım temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretim planlarının 3 yıllık süreci kapsadığını belirtti.

Tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modellerinin çiftçiler için büyük avantajlar sağlayacağına inandıklarını anlatan Bağcı, "Buradaki amacımız arazilerin etkin kullanımı. Arazilerin etkin kullanımı içerisinde hem verimlilik, hangi arazinin neyin daha iyi yetişebileceği var." dedi.

Bağcı, arazilerin, suyun ve üretim planlamasının birlikte hareket eden bir unsur olarak gördüklerini belirtti.

Dünyadaki kaynakların kullanımı, iklim değişimi, jeopolitik riskler, savaşlar ile büyük afetler nedeniyle yeni kararların alınmasını gerektirdiğini vurgulayan Bağcı, "Biz artık neyin nerede ve ne kadar üretileceğini planlayacağız. Bunu sadece bitkisel olarak düşünmeyelim. Bu, hayvansalda da böyle. Bir besi veya süt işletmesinin nerede olması lazım? Bir kanatlı işletmesinin nerede olması lazım? Tarım, hayvancılık ve su ürünlerini içerecek. Tarımsal üretim planlamasında bizim yaklaşımımız daha çok yönlendirici, öngörülebilir, seçici, katılımcı, suyu ve toprağı merkeze alan bir planlama düşünüyoruz. Sürece öyle başladık."diye konuştu.

Bağcı, 2050 yılında artan nüfusla birlikte gıda ve suya talebin artacağını vurguladı.

Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Bağcı, son 20 yılda yapılan yeni barajlar ve sulama tesisleriyle bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de kentin verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Tekirdağlı çiftçilerin teknolojiyi yakından takip ettiğini aktaran Soytürk, Tekirdağ'ın teknolojik tarım aletlerini dünyaya ihracat yapan tarım makine sektörüne sahip olduğunu belirtti.

Toplantıda daha sonra Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, slayt sunumu eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.