 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Hint keneviri yetiştirilen atölyede 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Hint keneviri yetiştirilen atölyede 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tekstil atölyesinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Polis operasyonda 4 kilo 550 gram esrar, 889 kök kenevir, iklimlendirme malzemeleri ve ruhsatsız tabanca ele geçirmişti.

Tekirdağ\'da Hint keneviri yetiştirilen atölyede 2 kişi tutuklandı
30.12.2023 - 12:03,
Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekstil atölyesinde saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.Ö. ve Y.K'nin işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Adliyesi'ne getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, iki gün önce Nusratlı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine düzenlediği operasyonda 4 kilo 550 gram esrar, 889 kök kenevir, iklimlendirmede kullanılan malzemeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirmişti. İki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, Kenevir, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Hint keneviri yetiştirilen atölyede 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


12:20
Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu

Son Dakika
12:20 Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Hint keneviri yetiştirilen atölyede 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement