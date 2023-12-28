Tekirdağ\'da tekstil atölyesinin deposunda uyuşturucu imalathanesi çıktı

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TEKİRDAĞ'da jandarma operasyonunda, tekstil atölyesinin deposunun uyuşturucu imalathanesine çevrildiği ortaya çıkarıldı. Özel sistemler kurulan depoda, esrar ve Hint kenevirleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında, Süleymanpaşa ilçesi Nusratlı Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin deposunda uyuşturucu üretildiği belirlendi. Y.Ö.'ye ait depoda arama yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatında kullanılan havalandırma, ışıklandırma, kurutma, filizlendirme ile iklimlendirme sistemleri, 889 kök Hint keneviri ile 4 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Y.Ö.'nün evindeki aramada ise ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 mermi ele geçirildi. Atölye sahibi Y.Ö. ile işletmede bekçi olarak çalışan Y.K., gözaltına alınıp haklarında soruşturma başlatıldı.