Tekirdağ\'da TIR Yangını Biçilmiş Buğday Tarlasına Sıçradı

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TIR'da çıkan yangın, biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Ergene'nin Ahimetmet Mahallesi karayolu üzerinde park halindeki 31 ED 549 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıtı. TIR'ı saran alevler rüzgarın da etkisiyle yol kenarında bulunan biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla TIR ve tarladaki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.