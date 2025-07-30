Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Gökhan Şahin'in kullandığı 34 ZLH 74 plakalı otomobil, Misinli kavşağında menfeze çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ve araçtaki İsmail Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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